كريستوفر نولان مستمر بتحقيق النجاح في "Oppenheimer" وهذا ما وصلت إليه إيراداته

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم Oppenheimer للمخرج الاميركي كريستوفر نولان بتحقيق نجاح كبير عالمياً ، حيث وصلت إيراداته إلى 948 مليونًا و573 ألف دولار عالميًا في صالات العرض العالمية بعد أن طرح في 21 يوليو الماضي.



وانقسمت إيرادات فيلم Oppenheimer بين 324 مليونًا و 823 ألف دولار فى شباك التذاكر الأميركي، و623 مليون و 750 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

يذكر أنه، في ظل المنافسة الكبيرة التي تعيشها السينما العالمية بين فيلمي "Oppenheimer" و "Barbie"، والجدل الواسع الذي تثيره هذه الحرب، قامت النجمة العالمية وبطلة فيلم "Barbie" مارغو روبي، وبكل روح رياضية، بشراء تذكرة لمشاهدة فيلم النجم العالمي كيليان مورفي المنافس "Oppenheimer".