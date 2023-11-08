ممثل أميركي شهير يفوز بلقب "الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة".. تعرفوا عليه

ميرنا وليد - بيروت - اختارت مجلة "people" الأميركية، بطل مسلسل "Grey's Anatomy" الأميركي باتريك ديمبسي، على أنه الرجل الحائز على لقب "الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة" لعام 2023.



وتعليقاً على الخبر، قال ديمبسي: "أنا سعيد بنيلي هذا اللقب في هذه المرحلة من حياتي". وأضاف: "من الجيد أن أحصل على هذا التقدير، ومن المؤكد أن غروري يتأثر قليلاً، لكنه يمنحني دافع لاستخدامه في شيء إيجابي".

وأعلن ديمبسي عن أنه صُدم عندما سمع بالخبر، قائلاً: "لقد صدمت تمامًا، ثم بدأت بالضحك، هذه مزحة، أليس كذلك؟"، وقال ممازحاً "لقد كنت دائما وصيف الشرف".

وكان الممثل الأميركي كريس إيفانز، قد حاز على هذا اللقب العام الماضي.

يذكر أن ديمبسي أدى دور البطولة في ما يقرب من 250 حلقة من مسلسل "Gray's Anatomy"، مما زاد من شهرته على مر السنين، وكان دوره في المسلسل، جراح الأعصاب المتحمس ديريك شيبرد .