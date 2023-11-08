ميرنا وليد - بيروت - عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب حاولوا التعبير عن دعمهم للقضية الفلسـ طينية ولأهالي غز. ة بعدة طرق مختلفة، ومنها الدعوة لمقاطعة البضائع التي تذهب ريعها مباشرة لإسـ رائيل.

ونذكر منهم الفنانة النرويجية أرورا التي أعلنت دعمها ومساندتها للشعب الفلسـ طيني واستيائها مما يحدث في قطاع غ. زة، وأتخذت قراراً بمقاطعة هذه البضائع، وفي منشور ظهرت أرورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تحمل ورقة مكتوب عليها "أوقفوا قصف غزة"، وعلقت "الشيء الوحيد المقدس لدينا هو أطفالنا"، مع لائحة بهذه البضائع.

كانت هذه تفاصيل خبر مغنية عالمية تدعو لمقاطعة هذه المنتوجات دعماً لـ غ.زة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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