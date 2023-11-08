عمرو محمود ياسين يتحدث عن تجربته مع ورشة الكتابة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث السيناريست المصري عمرو محمود ياسين عن تفاصيل مشاركته بورشة كتابة ثلاث حكايات من مسلسل "55 مشكلة حب" وهي "الفريدو"، "ماتيجي نشوف" و"عيشها بفرحة".



وقال عمرو محمود ياسين: "الدراما دايما بتفرض نفسها كشخصيات وأحداث وفي ال3 حكايات كنا بناقش قضايا مختلفة ففي الحكاية الأولى ناقشنا معاناة مرضى الزهايمر وصلة الرحم ودة بيفرض عليك مود معين وطبيعة شخصيات معينة اللي بتلجألها في النوع دة من الحكايات وهنا روحنا للعمة فمابالك بقى بالأم، وانا في نصيبي وقسمتك كان عندي حكاية 604 كنا بنتكلم عن التوبة والعودة لله وروحت لنموذج ممكن يكون بعيد أوي وهو واحدة بتمتهن الدعارة علشان اقول أن حتى دي عندها فرصة للتوبة فانا بحب اروح لحتة ابعد من المعتاد فكان أفضل في حكاية "الفريدو" نروح للعمة فدة بيخليه أكثر عمومية".

وأكد: "وانا عبر مشوار نصيبي وقسمتك متعود على التنوع وكنت مقدم أكتر من 50 قصة فمتعود على أن كل كام حلقة فكرة مختلفة والمتعة هنا أنك تخلي المشاهد يشوف أن كل حكاية هي مسلسل جديد، وفي حكاية "ما تيجي نشوف" بنتكلم عن فكرة الشك وأن في زوايا مختلفة واحنا محتاجين دة دلوقتي".

وأضاف: "وفي عيشها بفرحة أنا كنت عايز اتكلم عن قطاع كبير من مجتمعنا بيعاني من الإعاقة وممكن الضوء من مسلط عليه بشكل كافي فمحتاجين نقول أنهم زيهم زي أي حد وأن الإعاقة مش فيهم هما بل في المجتمع اللي مش موفر ليهم السبل اللي تخليهم يبانوا طبيعيين ونقول أنهم قادرين على صنع اشياء قيمة ومهمة ونشجعهم ونقولهم أن الحياة لم تنتهي عند الإعاقة".