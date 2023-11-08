بين الاستشهاد والممنوع.. مصير نجوم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - الفنان طارق ضباب قبل استشهاده: «أين صوتك الشجى يا والدى» و«أين ابتسامة أمى»

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنتيها «لينا، سارة»

الروح فداء الوطن شعار رفعه عدد من النجوم الفلسطينيين، بعد ما أعلنت إسرائيل الحرب على الشعب الفلسطينى، وأخد أراضيهم بسلاح الغدر الشامل أمام العالم، وتستعرض الخليج 365 مصير النجوم الفلسطينية اللذين بعد صراع مع العدو الصهيونى.

الفنان طارق ضباب قبل استشهاده: «أين صوتك الشجى يا والدى» و«أين ابتسامة أمى»

قبل استشهاده نشر الفنان الفلسطينى طارق ضبان رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصى على موقع التوصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: «استشهد الوالد وماتت فرحة البيت، أين صوتك الشجى يا والدى؟» واستكمل رسالته قائلا: «وأين ابتسامة أمى التى فارقت البيت مع روحك التى فارقتنا.. اللهم أرحمهم».

إذ أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنان الفلسطينى طارق ضبان وزوجته، بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة كما أعلنت الوزارة من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» استشهاد عائلة الكاتب والمخرج رياض عبدالرحمن، ومنهم زوجته وأبنائه وبعض بناته بسبب القصف الإسرائيلى.

كما أعلن الكاتب والمخرج رياض عبدالرحمن، قصف عائلته قائلا:» :»إلى كل قادة العالم والحكام العرب.. أوقفوا هذه المذبحة.. لقد تلقيت اليوم خبر وفاة زوجتى وابنائى وأخى وزوجته وغالبية أبنائه ولم يتبقَ لنا إلا القليل من الأحياء، نحتسبهم عند الله، ولكنى أطالب العالم أن يوقفوا هذه المذبحة».

أعلنت شركة أجنبية تناصر إسرائيل إلغاء تعاقدها مع المطربة الفلسطينية نعمة، وذلك بعد دعمها الكامل لبلادها فلسطين.

إذ نشرت المطربة الفلسطينية نعمة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» بوست وقالت فيه:

بعد أن تم إلغاء تعاقدى من قبل شركة أجنبية بسبب التحدث ضد احتلال وطنى فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين، ولم أتوقف، واصلت المضى قدما، لم يعد لدى ما أخسره وأنا سعيدة للغاية لأننى لم أستسلم للضغوط.

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، فى بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنتيها لينا، سارة».

قائلين “استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها « لينا، سارة، أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت فى العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية».

وحكى إسلام قاسم، أحد أقارب الفنانة الفلسطينية إيناس السقا آخر لحظات عاشتها قائلا: «بنت عمى إيناس السقا وأبنتيها شهيدات عائلة أبوسيدو، تم التعرف عليهن اليوم فى مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء.. ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين فى المركز الثقافى الأرثوذكسى، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدى قرب مفترق الصناعة، حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللى فيه».

استشهد الفنان الفلسطينى، على نسمان، منذ ساعات، خلال قصف إسرائيلى على قطاع غزة، إذ تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فى مختلف الصفحات، صورًا ومقطع فيديو لاستشهاد الفنان الفلسطينى، الذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية فى إحدى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

وظهر نسمان فى الفيديو، الذى نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل وفاته، قائلًا: «الاحتلال مش قادر على الأبطال اللى بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين اللى فى غزة، الاحتلال مش قادر على اللى بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللى عاملة نفسها دولة».

واستكمل حديثه قائلًا: «مش قادرين على الجنود الفلسطينيين وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وأنا بحكى معاكم ممكن ينزل حجز بلوك عليا وتنتهى الرواية أو الرسالة، وهو شرف عظيم، وفى النهاية أن ربنا يصطفى منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب، حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو علمتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله».