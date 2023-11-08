عمرو دياب وأنغام في أسبوع واحد بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كل من الهضبة عمرو دياب والفنانة أنغام في حفلات الإمارات الشتوية، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء حول العالم.

أنغام على مسرح أوبرا دبي

بدايةً من الفنانة أنغام التي تحيي حفلها على مسرح أوبرا دبي في الـ 10 من نوفمبر، الذي كان من المفترض إقامته خلال أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله تضامنًا مع الاحداث العصيبة في فلسطين.

أنغام في موسم الرياض 2023

وفي سياقٍ متصل، تشارك أنغام في حفل روائع بليغ حمدي الذي يقام في السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض 2023 بمشاركة نخبة غنائية عربية، منهم"ماجد المهندس، نانسي عجرم، طلال سلامة، أصالة".

متابعة أنغام للأحداث الفلسطينية الراهنة

كانت قد عبرت أنغام عن غضبها الشديد جراء مايحدث في قطاع غزة والحرب الضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ودعت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التضامن مع فلسطين وإغاثة أهلها بالتبرع عبر العديد من المنظمات الخيرية المعنية بالإغاثة.

أصدرت أنغام حديثًا أغنية “سيبك انت” التي اجتازت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قلت أقولك أخباري .. مع انك أصلا ما سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت”.

عمرو دياب في كوكاكولا أرينا

ويلتقي عمرو دياب بجمهوره في نفس الأسبوع يوم السبت 18 نوفمبر على مسرح كوكاكولا أرينا، حيث تعرض للتأجيل أيضًا تضمنًا مع فلسطين.

أيّد عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين، إضافة إلى تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري لصالح الجهات الإنسانية المعنية بإغاثة غزة.

أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الأحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته ما يقرب من 1000 شهيد ومئات الجرحى وما زال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.

حالة الحداد تجوب أنحاء الجمهورية لـ 3 أيام:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

على الصعيد الفني أعلن عمرو دياب حديثًا عن برومو أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، وأكد اقتراب طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، ولكن الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق حالت دون طرحها.