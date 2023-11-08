القنوات الناقلة لحفل روائع الموسيقار بليغ حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجوم أنغام، أصالة، ماجد المهندس، صابر الرباعي، نانسي عجرم ، طلال سلامة، لإحياء حفل غنائي، غدًا الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

تنقل شاشة MBC مصر، غدًا في تمام الثامنة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي والذي يُحييه النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة ضمن حفلات موسم الرياض.

مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية

ويٌقدم النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "روائع بليغ حمدي مع أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، نانسي عجرم، طلال سلامة، أصالة " على "MBC مصر" الخميس 9 نوفمبر 2023 الساعة 8:00 مساءً.