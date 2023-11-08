تضامنا مع أهالى غزة.. نجوم الغناء يقدمون رسالة سلام للعالم

ياسر رشاد - القاهرة - هانى شاكر يدعم القضية بـ«الهوية عربى».. و«أرض غزة» أحدث أغنيات محمد عدوية لدعم فلسطين.. و«أطفال غزة» مشروع نجوم الأوبرا

كاظم الساهر ينادى «أوقفو الحرب» بالإنجليزية وبسببه.. قاتلنى وجاى تقولى شالوم

تضامنا مع أهالى غزة، سعى عدد من نجوم الفن لتقديم أعمال فنية كلا فى مجاله تعبر عن دعمها لأهالى غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الوحشية من قبل الكيان الصهيونى المحتل الغادر، وسعى عدد من الفنانين لتقديم أغنيات تعبر عن مشاعر الوطن العربى والعالم أمام هذه الجريمة الانسانية الوحشية التى لن تمحى من ذاكرة التاريخ.

يستعد مجموعة من كبار وشباب الموسيقيين فى دار الأوبرا المصرية، لتنفيذ عمل فنى ضخم يحمل أسم «أطفال غزة» وهو عمل غنائى يعبر عن معاناة أطفال غزة، فى ظل الأحداث المتلاحقة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية.

ويضع حاليا نجوم الأوبرا، اللمسات النهائية لخروج العمل إلى النور على أكمل وجه خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية «أطفال غزة» من كلمات محمد عزت، والحان وغناء عمرو صفاء، ومن توزيع محمد عبدالودود، ووتريات محمد عبدالودود وعلى كوله، وتنفيذ وتريات المايسترو أحمد عامر، وايقاعات ماجد الصواف، صولو كوله إبراهيم كولة، جيتار مصطفى نصر، تشيللو يحيى مهدى، وتسجيل Shankur Awe، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

وقام عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر بطرح اغانى جديدة تضامنا مع أهالى غزة، فى مقدمتهم الفنان الكبير هانى شاكر، الذى طرح مؤخرا أغنية «الهوية عربى»، تضامنًا مع أهالى غزة، وهى من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد أمين.

وتقول كلمات أغنية الهوية عربى، «أنا فى الهوية عربى وفصيلة الدم أقصى.. رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة.. وفى حيفا ليا ذكرى وفى نابلس ألف قصة.. أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك.. خسران اللى يعاديكى ونهايته بكرة هالك.. الكل أكيد حزين فى رقابنا ألف دين.. وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك».

ومن جانبه طرح المطرب محمد عدوية أغنية «أرض غزة»، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، وهى من كلمات الشاعر محمد عبدالجابر، وألحان عبدالرحمن حامد، وتوزيع محمد روستم.

وتقول كلمات أغنية أرض غزة، «وقالوا عليكى يا أرض غزة أن الشهادة عليكى لذه، يشتاق لها الصابرين.. وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله.. لأننا ساكتين.. ياه ياه يا أرض غزه يا أرض طاهرة... يا أرض المسيح والأقصى يا اللى بيتاجروا بيكى فى كل نشره.. حاسس أن اللى مات ده أبنى كان نفسى أحمى جسمى من أى ضربه..

هدموا المبانى وكل مدنى.. ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر.. يصرخ يقول أنا مش قادر.. الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين».

واستطاع المطرب أحمد شيبة تحقيق نجاح كبير بأحدث أغنياته «قاتلنى وجاى تقولى شالوم» تضامنًا مع القضية الفلسطينية ودعمًا لأهل غزة، بسبب ما يحدث من الاحتلال الصهيونى.

وتصدرت أغنية «قاتلنى وجاى تقولى شالوم» ترند «يوتيوب»، خلال يوم واحد فقط من طرحها، وظهر بصورة الفيديو الرسمى مرتدى الوشاح الفلسطينى، وباك جراوند علم فلسطين،وتقول كلمات الأغنية: سلام بصاروخ ودبابة،وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا،فى غابة وجاى تود وتقرب داخلى بكوم، سلام بصاروخ ودبابة،وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا، داخلى بكونتير تطبيع وبتقولى إحنا ولاد عم،يراجل خلى عندك دم،قتلنى وجى تقولى شالوم، مفيش على الواطى أصلًا لوم،شالوم إزاى بدون إثبات.

وطرح المطرب الشعبى طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم «لما النفس تهون على النفس» تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، تتحدث عما يحدث فى فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلى.

كذلك يستعد المطرب كاظم الساهر، لطرح أغنية جديدة بعنوان «أوقفوا الحرب» لدعم القضية الفلسطينية، وحث الاحتلال الصهيونى لوقف الجرائم والمجازر التى تحدث يوميا بقطاع غزة.

وتأتى أغنية «أوقفوا الحرب» للنجم كاظم الساهر بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا، بتسجيل أغنية تدعو لوقف الحرب.

يذكر أن النجم كاظم الساهر أعلن عن إلغاء حفلاته التى كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة المقبلة، تضامنا مع الشعب الفلسطينى فى محنته الجارية، مع تعليق التعاقدات الفنية لحين إشعار آخر.

وكتب كاظم الساهر خلال منشور مطول عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «بسبب الظروف المأساوية فى غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلى قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة فى أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا فى هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا فى فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود».

وأضاف الساهر: «لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس البنكى الذى تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدًا فى نقاط البيع لدينا».

ويقود الموسيقار هانى فرحات حفلا موسيقيا ضخما، من قلب العاصمة الفرنسية من هانغار واى، المكان الثقافى الأضخم الذى أقيم به أول اكسبو بباريس، يوم الاثنين الموافق 31 نوفمبر الجارى.

وهى فكرة عالمية لإحلال السلام وإنهاء الحروب عن طريق الموسيقى باعتبارها وسيلة لتهذيب النفوس والمشاعر، ومن المقرر أن يقود الحفل أضخم أوركسترا موسيقى من مختلف قارات العالم وهى المرة الأولى التى يتولى فيها مايسترو عربى هذه المهمة بحضور رؤساء وزراء أوروبا.

وعمل فرحات فى الإعداد للحفل بشكل دقيق وتفرغ له بشكل كامل واختفى عن الأنظار لكى يعد كل المقطوعات التى ستقدم خلاله ووضع بصمته عليه ليكون مزيج من التراكات الشهيرة لأشهر المطربين العالمين الذين قدموا موسيقى للسلام مثل مايكل جاكسون وبيونسيه وغيرهما مع إضافات لمسات شرقية ليخرج بالصورة العالمية ويكون فرحات أول موسيقى عربى يصنع هذا المحتوى ويقدمه للعالم.

يحمل المشروع اسم (رسالة سلام للعالم) بتكليف من الهيئة الملكية التى تشرف على إكسبو 2030.

و قرر القائمين عليها اختيار هانى فرحات، باعتباره مصدر ثقة بنجاحاته المتكررة فى كافة المشروعات وأيضا لأنه قاد أوركسترا باريس السيمفونى أمام زعماء العالم.

وعلى جانب أخر أعلن فريق وصناع فيلم «كتف قانونى»، الذى تخوض بطولته الفنانة هالة صدقى، دعمهم الكامل للشعب الفلسطينى ومساعدتهم.

وقام فريق عمل الفيلم بالتبرع للهلال الأحمر المصرى بمبلغ من المال كمساهمة فى المساعدات التى ترسل إلى فلسطين من خلال معبر رفح.

ونشرت هالة صدقى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات العالمى «إنستجرام» ظهرت خلاله وهى ممسكة بصندوق التبرعات وبجانبها باسم سمرة ومخرج العمل سامح عبدالعزيز، وتدعو فريق عمل الفيلم للتبرع للهلال الأحمر المصرى.

وعلّقت هالة صدقى على الفيديو قائلة: «يا ريت فى حاجة بأدينا نقدر نعملها لأهلنا فى فلسطين، وأتمنى من كل زملائى فى كل الاستديوهات والمسارح، وكل أهلنا، التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك، واشتغل واتبرع وساعد أهلنا فى فلسطين».

وأضافت: «لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا فى فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها، لكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل.. وفخورة ببلدى بالرغم من الوعكة الاقتصادية التى نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر.. وتحيا مصر».

واختتمت قائلة: «ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، لكن للأسف مهما فعلنا لن نداوى الدمار النفسى الذى لحق بأهلنا فى فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم».

وفيلم «كتف قانونى» بطولة: هالة صدقى، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفى، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى اجتماعى.