رندة جبر تتعاون مع أسرة فيلم "السيستم" برفقة أحمد الفيشاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تعاونت الفنانة الأردنية رندة جبر مع أسرة فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، وعبرت عن سعادتها بالانضمام إلى الفيلم، مشيرة: إنها ترتبط بصداقة قديمة مع الفنان احمد الفيشاوى ولم تسمح الظروف بالتعاون سويا وسعدت حينما انضمت إلى هذا الفيلم، وخاصة أنها تعشق الكوميديا، والفيلم رومانتيك كوميدى وتجسد فيه دور كابتن لايف كوتش.

فيلم السيستم

تفاصيل فيلم السيستم

يقوم الفنان أحمد الفيشاوي بتصوير فيلمه الجديد "السيستم"، وشارك محبيه ومتابعيه عددًا من الصور له داخل كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلاً: "تعلمت الكثير من المحاولات في موقع التصوير لاتقان وظيفتي".

أبطال فيلم السيستم

من ناحية أخري، يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وينتظر الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.