فن ومشاهير

شريف رمزي ينشر صورة والدته ويهنئها بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان شريف رمزي والدته بعيد ميلادها، الموافق اليوم 8 نوفمبر الجاري.

ونشر شريف صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلق رمزي على الصورة :" النهاردة عيد ميلاد أهم وأجمل وأحن و أعظم ست في حياتي مقدرش أتخيل حياتي بدونها حياتي ليها طعم ومعنى طول ما هي فيها ربنا يخليهالي أنا و أخويا صلاح و يشفيه عشان تكمل سعادتنا بحبك يا أحلي حاجة في عمري".

يذكر أن أخر أعمال شريف رمزي مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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