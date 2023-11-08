شريف رمزي ينشر صورة والدته ويهنئها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان شريف رمزي والدته بعيد ميلادها، الموافق اليوم 8 نوفمبر الجاري.

ونشر شريف صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلق رمزي على الصورة :" النهاردة عيد ميلاد أهم وأجمل وأحن و أعظم ست في حياتي مقدرش أتخيل حياتي بدونها حياتي ليها طعم ومعنى طول ما هي فيها ربنا يخليهالي أنا و أخويا صلاح و يشفيه عشان تكمل سعادتنا بحبك يا أحلي حاجة في عمري".

يذكر أن أخر أعمال شريف رمزي مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.