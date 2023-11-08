شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على تستقبل العزاء فى والدتها الجمعة المقبل من مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة سلوى محمد على العزاء فى والدتها التى رحلت عن عالمنا أمس، مساء يوم الجمعة المقبل، من مسجد عمر مكرم، حسب ما أعلنت خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



سلوى محمد علي

يذكر أن الفنانة سلوى محمد علي شيعت جثمان والدتها اليوم من مسجد النور بالعباسية، بحضور عن من الأقارب والأصدقاء، ومن الوسط الفني حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الحضور، بالإضافة إلى الفنانة بسمة، منال سلامة، المخرجة هالة خليل، والمنتج محمد العدل، أميرة فتحي، سيد رجب، وغيرهم.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".