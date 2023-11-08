شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير حكاية "روحى فيك" بمنطقة المنيل بالتزامن مع عرضها على on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب"، من تصوير المشاهد الأخيرة فى العمل مطلع الصباح الباكر فى إحدى الفيلات على ضفاف نهر النيل بمنطقة منيل شيحة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة المقرر انطلاقها على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

جدير بالذكر بأن حكاية "روحى فيك"، من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والذى انتهت عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبه مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم، وسبق وأن عرض حكايتين أخريين خلال الأسابيع الماضية، وهما: الحكاية الأولى والتى حملت اسم "الفريدو" من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت اسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.



روحي فيك