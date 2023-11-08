شكرا لقرائتكم خبر عن باتريك ديمبسى أكثر الرجال جاذبية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخُتير باتريك ديمبسي نجم فيلم "فيراري" أكثر رجل جاذبية لعام 2023 من قبل مجلة "بيبول" الأمريكية.

وقال ديمبسي لـ People: "أنا سعيد بحدوث ذلك في هذه المرحلة من حياتي، من الجميل أن أحصل على هذا التقدير، ومن المؤكد أن غرورى يتأثر قليلاً، لكنه يمنحنى منصة لاستخدامه في شيء إيجابي".

وعندما سُئل عن أول رد فعل له على الأخبار، أجاب ديمبسي ضاحكًا: "لقد صدمت تمامًا، ثم بدأت بالضحك، هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت دائما وصيف الشرف".

يشار إلى أن لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" يعد حدثًا سنويًا لمجلة بيبول منذ إطلاق الجائزة في عام 1985 مع الفائز الافتتاحي ميل جيبسون عن عمر يناهز 29 عامًا. وكان الفائز العام الماضي هو كريس إيفانز، كما توج بهذه الجائزة بول رود ومايكل بي جوردان وجون ليجند. و إدريس إلبا .

باتريك ديمبسي في Jimmy Kimmel Live

قبل الكشف عن باتريك ديمبسي باعتباره الرجل الأكثر جاذبية، شارك الممثل في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور خلال ببث برنامج Jimmy Kimmel Live ليلة أمس الثلاثاء.

تضمنت حلقة الثلاثاء من برنامج Jimmy Kimmel Live عرضًا موسيقيًا من Saint Harrison ومقابلة مع مضيفي البودكاست "Pod Save America" ​​جون فافريو وجون لوفيت وتومي فيتور.