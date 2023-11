شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات المرشحين لجوائز SAG للعام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال محادثات SAG-AFTRA "نقابة ممثلى الشاشة - والاتحاد الأمريكى لفنانى التليفزيون والراديو" مع AMPTP "تحالف منتجى الصور المتحركة والتليفزيون" مستمرة، لكن لا يزال هناك موسم جوائز يجب تتبعه، وتكريمًا لأفضل الإنجازات في السينما والتلفزيون.

وعلى الرغم من تشكيل لجنة ترشيح لجوائز SAG قبل بدء الإضراب فى يوليو الماضى، إلا أن SAG-AFTRA أوقفت مؤقتًا جميع الاحتفاليات الخاصة بتوزيع الجوائز، حتى لو كانت الأفلام لديها اتفاقية مؤقتة، لكن سيتم إيقاف النظر على جميع الأعمال التي طرحت على المنصات أو شاشات السينما مؤقتًا حتى انتهاء الإضرابات.



توقعات جوائز SAG

ومن المقرر أن يتم بث حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الثلاثين مباشرةً عالميًا على Netflix لأول مرة هذا العام كجزء من صفقتهم المتعددة السنوات، وسيتم إضافة فئات التلفزيون في الأسابيع المقبلة.

وهذه هي التوقعات لـ جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الثلاثين:

الأفلام المتوقع ترشيحها:

Barbie (Warner Bros.)

Oppenheimer (Universal Pictures)

American Fiction (MGM)

Air (Amazon MGM Studios)

Killers of the Flower Moon (Apple Original Films/Paramount Pictures)

أيضًا في المنافسة: The Color Purple” (Warner Bros.); “The Holdovers” (Focus Features); “Maestro” (Netflix); “May December” (Netflix); “Poor Things” (Searchlight Pictures).

أفضل ممثل في دور رئيسي

برادلي كوبر في دور ليونارد بيرنشتاين – " Maestro " (Netflix)

جيفري رايت في دور ثيلونيوس "مونك" إليسون - " American Fiction " (MGM)

كيليان ميرفي في دور ج. روبرت أوبنهايمر – " Oppenheimer " (Universal Pictures)

ليوناردو دي كابريو في دور إرنست بوركهارت – فيلم “Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

كولمان دومينجو في دور بايارد روستين – " Rustin " (Netflix)

ويتنافس أيضًا: مات ديمون، Air؛ وآدم درايفر، " Ferrari " ؛ وجيمي فوكس، "The Burial" ؛ بول جياماتي، " The Holdovers " ؛ أندرو سكوت، " All of Us Strangers".

أفضل ممثلة في دور رئيسي

إيما ستون في دور بيلا باكستر – " Poor Things "

ليلي جلادستون في دور مولي كايل - " Killers of the Flower Moon "

مارجوت روبي في دور باربي – "Barbie"

كاري موليجان في دور فيليسيا مونتيليجري – " Maestro "

ناتالي بورتمان في دور إليزابيث بيري – “May December”

وفي المنافسة أيضًا: فانتازيا بارينو عن فيلم " The Color Purple "؛ أنيت بينينج، " Nyad "؛ جيسي باكلي، " Fingernails "؛ أونجانوي إليس في دور إيزابيل ويلكرسون - " Origin "؛ غريتا لي، " Past Lives".

أفضل ممثل في دور داعم

رايان جوسلينج في دور كين – "Barbie"

روبرت داوني جونيور بدور لويس شتراوس – " Oppenheimer "

روبرت دي نيرو في دور ويليام كينج هيل – " Killers of the Flower Moon"

مارك روفالو في دور دنكان ويديربيرن – " Poor Things "

تشارلز ميلتون في دور جو يو – " May December "

من بين المرشحين أيضًا: ستيرلنج ك. براون، " American Fiction "; ويليم دافو، " Poor Things "؛ جلين هاويرتون، " BlackBerry "؛ جيسي بليمونز، " Killers of the Flower Moon"؛ دومينيك سيسا عن فيلم "The Holdovers".

أفضل ممثلة في دور داعم

دافين جوي راندولف في دور ماري لامب – "The Holdovers"

إميلي بلانت في دور كاثرين "كيتي" أوبنهايمر - " Oppenheimer "

جوليان مور في دور جرايسي أثرتون يو – “May December”

روزاموند بايك في دور إلسبيث، ليدي كاتون – " Saltburn "

فلورنس بوج بدور جان تاتلوك – " Oppenheimer "

وفي المنافسة أيضًا: جولييت بينوش، " The Taste of Things "؛ بينيلوبي كروز، " Ferrari "؛ فيولا ديفيس، " Air "؛ أمريكا فيريرا، " Barbie "؛ جودي فوستر عن فيلم " Nyad ".