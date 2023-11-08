شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يقدم شخصية "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل شخصية نور فى العمل المسرحى الموجه للأطفال "نور فى عالم البحور" للمخرج شادى الدالى والعرض يقدم حاليا على خشبة المسرح القومى للطفل "متروبول" بالعتبة .

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين "نور" الإنسان و"حور" ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان .

"نور فى عالم البحور"، بطولة النجم محمد عادل ، الحان المهدى ، سيد جبر ، راندا إبراهيم ، محمد سعداوى ، أحمد أوسكار ، خالد سعداوى ، محمد عبد الفتاح ، أحمد حلمى، من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة ، ديكور عمرو الأشرف ، ملابس مروة عودة ، أستعراضات مناضل عنتر، ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء.