شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى البرازيلى دارلين مورايس بسبب لدغة عنكبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المغني البرازيلى دارلين مورايس بسبب تعرضه للدغة عنكبوت مميتة تسببت فى نقله إلى مستشفى بالماس العام، فى توكانتينز، منذ يوم الأحد الماضى، الخامس من الشهر الجارى، عن عمر ناهز الـ28 عاما، وصرحت زوجته جوليانى ليسبوا سيلفا عن الوفاة قائلة: "أصيب دارلين بلدغة عنكبوت فى وجهه، وبدأت الأعراض بظهور البقع الداكنة على وجه المغني، حيث إنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، ما تسبب فى نقلة إلى المستشفى، مع تعرض ابنتى التى تبلغ من العمر 18 لـ نفس المشكلة".



دارلين مورايس

وتابعت زوجة مورايس قائلة: "ومع نقله إلى المستشفى كانت حالته متدهورة، ومع شعوره بتحسن تمت إجراءات خروجه، لكن بعد ذلك تدهورت حالته الصحية من جديد، ما أدى إلى وفاته، مع استمرار تلقى ابنته للعلاج في المستشفى وفى حالة مستقرة".

وأضافت زوجة مورايس: "لقد شعر بالضعف في جميع أنحاء جسده، وبدأ وجهه فى الشحوب في نفس اليوم"، وأكدت وزارة الصحة بولاية توكانتينز في بيان لها وفاة دارلين، "تم إدخال المريض إلى المستشفى العام بالماس (HGP)، يوم الأحد الخامس من نوفمبر الجارى، وعلى الرغم من جهود الفرق متعددة التخصصات، فقد توفي، ولا يزال السبب قيد التحقيق"، كما جاء في البيان.

وتضيف الوزارة أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل حول سجلات المرضى، بالإضافة إلى أسفها لوفاة المغني.



دارلين مورايس



دارلين مورايس