بالصور- دنيا بطمة تتألق وتستعرض رشاقتها بفستان ضيق

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة بظهورها عبر حسابها الخاص، حيث أطلت بلوك مميز، ونشرت صوراً شاركتها مع الجمهور.

إرتدت دنيا فستاناً ضيقاً متوسط الطول بكمين طويلين باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلاً، مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت دنيا قد شاركت الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت فيها بشكل واضح عن وجه إبنتها الصغرى ليلي روز، وهي إلى جانب شقيقتها غزل، وذلك بالرغم من تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها، في حال كشفت عن وجهها مرة أخرى، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.



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