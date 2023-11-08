فايا يونان تنشر محادثة لها مع معتز عزايزة وتقول: "هاي الأغنية انعملت لناس متل معتز"

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة، في مقطع فيديو عفوي، وهو يمشط خصلات شعره، ويؤدي أغنية "أحب يديك"، للفنانة السورية فايا يونان، في محاولة لنسيان واقع الحرب الذي يعيشه في غز ة.



ونشر المصور الفلسطي ني إسماعيل جود، الفيديو لمتابعيه، وكتب معلقاً: "نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أجواء الحرب، ونحاول خلق أجواء ممتعة بعيداً عن المعاناة التي نراها كل يوم".

وأعادت فايا من جهتها، نشر الفيديو، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسمع فيها عزايزة يغني أغنيتها، فقد أرسل لها معتز سابقاً، تسجيلاً صوتياً وهو يغني الأغنية، وذلك رداً على رسالة بعثتها له عبر الخاص، قبل أسبوعين.

وقالت فايا: "اليوم العزيز معتز اتصور بفيديو عفوي عم يغني "أحب يديك" بلحظات قليلة من الراحة، بوسط يلي عم تمرق عليه وعالأهل بغز ة. بصراحة مو اول مرة بسمعها منه". وتابعت: "من اسبوعين كان حاطط معتز ستوري بتقول ادعولي لأنه كان بمناطق عمتنقصف بشكل مكثف. بعتله الله يحميكن قام رد عليي، هو عمبيغني وبس سمعتها ضليت عمببكي".

وأضافت فايا: "هاي الأغنية انعملت لناس متل معتز، بإيديهم عم يعملوا الخير والحق والجمال والحرية لبلادنا".

وقالت فايا أن هذا الفيديو هو من أجمل المرات التي أُديت فيها الأغنية، وأضافت: "مشان هيك حبيت وثّقه ونزله عندي. بالنسبة الي سوريا بلدي وبلاد الشام كلها هي بلادي. وشكرا اسماعيل على الفيديو، رح صير اتذكركم انت ومعتزّ بكل مرّة بغني أحب يديك، ويا رب تبقى ايديكم الحلوة حاملة فلسطين لبين ما ترجع لأهلها!".