بوراك دينيز بكلام لافت عن هاندا أرتشيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل التركي بوراك دينيز عن عمله الثاني مع الممثلة هاندا أرتشيل وذلك في مسلسل "شخص آخر"، اذ قال: "مثلنا معا مجددا بعد سبع سنوات ، كلانا تغير كثيراً حينما رأينا بعضنا لاول مرة قلنا لقد كبرنا بالفعل وجوهنا و افكارنا كانت كما هي ، كنت اقول عن هاندا حينها كنت جميلة جدا ولا تزال جميلة للغاية" .
وكانت أشارت إحدى الصفحات التركية الى ان نهاية الرواية التي أُخذ منها العمل، هي أن كينان (دوغان) يظن نفسه كلباً، ويأكل عائلته التي تبنته.
واعتبر كثيرون أن هذه النهاية هي مزحة، والحقيقة أنها ستكون عكس ذلك.
وتجسد هاندا أرتشيل دور نائب الجمهورية، أما بوراك دينيز فيقوم بدور الصحفي، وتدور القصة حول قضية حمدي أتليباي، الذي تعرض للقتل الوحشي في إحدى الغابات.
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