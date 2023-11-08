بالفيديو: زينب العسكري تكشف عن قرار مفاجئ بشأن عودتها للتمثيل

أعلنت الفنانة البحرينية زينب العسكري عن نيتها في العودة للتمثيل مرة أخرى، بعد تركها للمجال قرابة الـ 15 سنة.

وقالت العسكري أن العمل الذي ستظهر فيه من إنتاج مجموعة قنوات MBC، مشيرة أنها وافقت على العرض، بعد إلحاح كبير منهم، ورغبتهم في وجودها بهذا العمل.

وقالت العسكري أنها تحب من يُلح عليها، من أجل القيام بعمل ما، وهذا الأمر هو الذي جعلها تعيد التفكير مرة أخرى وقبول العرض.