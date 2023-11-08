شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة الشكوك مجددا حول حنان مطاوع بعد وجود بصمتها على السكينة فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل "صوت وصورة" العديد من الأحداث التشويقية، واستمرار البحث عن قاتل عصام (مراد مكرم)، إذ كشفت التحريات عن وجود بصمة رضوى (حنان مطاوع) على السكينة التى قتل بها عصام الصياد، مما أصاب الضابط (رامى الطمبارى) بالصدمة، لتعود الشكوك إليها من جديد، وفى مشهد مؤثر توصى رضوى أهلها على ابنتها، إذا أصابها شىء، ويوعدونها بالاهتمام بها.



مسلسل صوت وصورة الحلقة 20

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.