- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة السورية، من أصل فلسط يني، شكران مرتجى، رسالة دعت فيها المتابعين إلى المساعدة في إيجاد أحد أقاربها المفقودين.
وكتبت شكران مرتجى: "ابن عمي أخو والدي محمد توحيد مرتجى مفقود منذ قرابة التسعة أيام".
وأضافت: "حاولت العائلة الصبر خلال هذه الفترة والانتظار ولكن تقطعت السبل، الرجاء المساعدة"،
ومؤخرًا، فقدت شكران عددًا كبيرًا من أفراد عائلتها وأبناء عمومتها جراء القصف المستمر على قطاع غز ة.
ونعت مرتجى أقاربها قائلة: "ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غز ة، رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع.. إن لله وإن إليه راجعون".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فقدان الاتصال به..شكران مرتجى تطلب المساعدة في إيجاد أحد أفراد عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.