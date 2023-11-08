زينة تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها من ملعب السان سيرو في ميلانو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة صوراً جديدة لها، وظهرت بإطلالة رياضية، من ملعب السان سيرو في ميلانو وهو ملعب نادي ايسي ميلان الإيطالي، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.



ومن ناحية اخرى أعلنت زينة تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية للشعب الفلس.طيني .

ونشرت زينة، مجموعة صور لها خلال تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، رفقة نجليها عز وزين ولكنها أخفت وجهيهما في الصور التي نشرتها وأظهرتهما من الخلف.

وكتبت زينة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق ، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم.. يارب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر" .