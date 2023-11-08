مجيد الرمح يحيي غنائياً حفل مكتمل العدد

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ميرنا وليد - بيروت - احيا الفنان اللبناني مجيد الرمح حفلا غنائياً في بيروت قدم فيه باقة من أجمل اغانيه القديمة والجديدة وسط حضور الجمهور الذي اراد ان يسهر مع الرمح، كان الحفل مكتمل العدد، و وجه الرمح تحية الى كل القيمين على الحفل، املا ان تعود بيروت كما كانت في السابق .
وقدم الرمح باقة مختارة من المواويل واغاني الدبكة استمتع بها الحضور الذي رقص و فرح و التقط عدد من الصور و مقاطع الفيديو لتبقى ذكرى جميلة لا تنسى.
مجيد الرمح فنان لبناني حقق شهرة كبيرة وكان من أوائل مؤسسي الفن "الشعبي" الذي يحاكي الناس كما يصفه هو.
ولايزال إلى اليوم ورغم كثرة الفنانين الذي إعتمدوا هذا النوع، يحجز لنفسه مكانة فنية كبيرة، وحفلاته تلقى صدى وحضوراً جماهيرياً كبيراً.
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