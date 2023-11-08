هل تخلّت ديميت أوزديمير عن التمثيل؟ وهذه علاقتها بالملهى الليلي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان النجمة ديميت أوزديمير قررت ان تدخل في مشروع جديد الى جانب التمثيل، وهو افتتاح ملهى ليلي مع ثلاثة شركاء.



وكانت شاركت ديميت أوزديمير صوراً لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وذلك من العاصمة المجرية بودابست من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ديميت اعتمدت الجرأة في هذه الصور إذ ظهرت مرتديت كنزة صوف بقصة V عند الصدر وشورت قصيراً أظهر جمال ساقيها وانتعلت حذاء "Boots" بنعل مزدوج عال وساق قصيرة تقريباً واعتمدت ديمير اللون الأسود في زيّها.