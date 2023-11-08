"محمَّد خضير" عضوًا بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة بعد تقديمها من قبل الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.



ضمَّ التشكيل الجديد اختيار الزميل الصحفي محمد خضير مسئول القسم الثقافي بـ"بوابة روز اليوسف"، وعضو هيئة مكتب شعبة المحررين الثقافيين بنقابة الصحفيين، عضوًّا بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما يضم تشكيل لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة اختيار الدكتورة منى الحديدى مقررًا للجنة، وعضوية كل من: "أحمد علاء الدين أحمد أحمد الشابورى، حازم علاء الدين محمد أحمد الملاح، حسين حسنى عطية عبدالنبي، حمدى سليمان محمد عطية، سالى سمير داود أمين الحريري، شيماء حلمى شحاتة حامد، عمرو عبدالله نصر سعد قابيل، محمد أحمد يوسف الدردير خضير، محمد شحاتة على عثمان، محمد عبده محرز الحارثي، مؤمن ممدوح مرسى عبده مرسي، نانسى إبراهيم عباس سلامة عيسي، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية".



الخليج 365 تتقدم بخالص التهنئة للكاتب الصحفي محمد خضير مسئول القسم الثقافي ببوابة روز اليوسف على اختياره عضوًّا بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.