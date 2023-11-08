وصول أشرف زكي وفرح علي إلى عزاء ليلى صديق طليقة مدحت صالح

ياسر رشاد - القاهرة - توافد عدد من نجوم الفن، على عزاء الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح وأم أبنائه، والذي بدأ منذ بمسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد.

وجاء ضمن الحضور طليقها الفنان مدحت صالح ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكى، فيصل خورشيد، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي وآخرين .

عزاء الراحلة ليلى صديق

وكان شيع عدد من الفنانين أول أمس، جنازة الراحلة ليلى صديق، زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، منذ قليل والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ليلى صديق، وهم:" الفنان مدحت صالح زوجها السابق، الموسيقار عمرو سليم، سامح الصريطى، فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

جنازة الراحلة ليلى صديق

وفاة زوجة مدحت صالح السابقة

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، وذلك بعد فترة صراع مع المرض.

وأعلن الفنان شريف إدريس خبر وفاتها، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلي صديق» .