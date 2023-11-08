على خطى أم كلثوم.. لطيفة تطلب مساندة الشعب الفلسطيني بالفن

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المطربة التونسية لطيفة، فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، عبرت من خلاله عن حزنها الشديد لما يمر به قطاع غزة الذي يعاني من آثار التدمير والقصف من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وتأكيدها أن الناس هناك يتعرضون للموت في كل لحظة.

وقالت لطيفة، إن الفن دائمًا ما يكون سلاحًا مدنيًا، ودائمًا ما يكون سلاح التعبير إذا لم يستطع الشخص التعبير بالكلام، مسشتهدة في ذلك بجولات كوكب الشرق أم كلثوم إبان نكسة 1967، وتوجيه أرباح وعوائد هذه الحفلات لصالح المجهود الحربي.

وأضافت: "نشعر بغصة في حياتنا، والناس في غزة يتألمون ويعانون من هول القصف المستمر، وإذا لم تستطع التعبير بالكلام، يمكنك التعبير بالفن الذي لابد أن يكون سلاحًا مدنيًا، مثلما كانت تفعل أم كلثوم بعد عام 1967 وذهابها إلى كل دول العالم لاحياء حفلاتها، وكذلك عبدالحليم وغيرهم من الفنانين الذين كانوا لهم بصمتهم".

واستكملت كلامها بأن كل فنان حر في قناعاته وأفكاره، مضيفة: الفنانون كتّر ألف خيرهم بيعملوا حفلات لمساعدة الفلسطينيين، سواء في الأكل والدواء وغيرها من أشكال المساعدات، وهذه رسالة راقية وسامية والكل ينتظرها، والجميع تربى على دعم القضية الفلسطينية منذ الصغر، مشيرة إلى التهديد الذي لاحقها بعد طرحها أغنية "إلى طغاة العالم"، حيث تم منعها وتهديدها من قبل منصات تيك توك، وغيرها بغلق الحسابات الرسمية لها.

واختتمت: قناعاتي بأن من يحرر فلسطين رجالها الشرفاء، ورجال الأمة الشرفاء، ربي يحيي الفلسطينين ويرجعهم لبيوتهم، ويحمي هذا الشعب الرائع والمثالي، الشعب الصامد القوي.