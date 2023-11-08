لجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح التونسي في دورته الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة المهرجان الوطني للمسرح التونسي عن لجنة تحكيم الدورة الأولى، التي تضم قامات فنية مسرحية من الوسط المسرحى التونسى يحكمون 15 عرضا مسرحيا وهم:

أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح التونسي 2023

الفنانة القديرة فاطمة بن سعيدان، وهي ممثلة سينمائية ومسرحية تونسية. مبدعة، تترك بصمتها في أيّ عمل مسرحي أو سينمائي تشارك فيه، وانطلقت من مسرح الهواية سنة 1978، وأثمرت هذه التجربة عشقا بلا حدود للفن الرابع، واقتحمت مجال السينما في أول تجربة بفيلم «عرب»، وشاركت فاطمة بن سعيدان في عدة أفلام مثل "عصفور السطح" في 1990، و"صمت القصور" 1994، و"يا سلطان المدينة" و "التلفزة جاية" وغيرها من الأعمال التي عبّرت عن موهبتها وقدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومميزة. بالإضافة إلى أعمالها السينمائية، قدمت فاطمة بن سعيدان أدوارا مسرحية استثنائية في "العنف" و"الخوف" و"جنون" و"فاميليا" و"كوميديا" و"يحيى يعيش" للفاضل الجعايبي و"بلاتو" لغازي الزغباني.

المهرجان الوطني للمسرح التونسي

ومن أعضاء لجنة التحكيم أيضا الفنانة والمخرجة وفاء الطبوبي، وهي أستاذة تربية مسرحية وفنانة تجمع بين التمثيل والكتابة والإخراج المسرحي، وعملت مع العديد من المخرجين كممثلة في مسرحيات هامّة مثل "خمسون" لفاضل الجعايبي، "فوتوكوبي" الأسعد بن عبد الله، و"تصفيات" لفتحي العكاري، كما قامت بكتابة وإخراج مسرحية بعنوان "الأرامل"، التي نالت جائزة أحسن إخراج خلال أيام قرطاج المسرحية في سنة 2017، كما حازت على البرونزية في مهرجان المسرح الحر بالأردن في 2018، كما كتبت وأخرجت مسرحية "آخر مرة" في 2021، وقد نالت عدة جوائز منها جائزة أحسن عمل متكامل في أيام قرطاج المسرحية وأفضل أداء نسائي وأفضل أداء رجالي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى مثل أفضل نص وأحسن إخراج وأحسن ممثلة في مهرجان بغداد الدولي في 2021.

المهرجان الوطني للمسرح التونسي

وتضم اللجنة أيضا المخرج والأستاذ الأكاديمي نزار السعيدي، وله رصيد كبير من الأبحاث الهامة في مجال المسرح، منها "مسرح العرائس من التجسيد إلى التجريد" و"العروسة من المقدس إلى الدنيوي"، بالإضافة إلى بحث في جذور فنون العرائس وامتداداتها بالتوازي مع عمله الأكاديمي، قام نزار السعيدي بكتابة وإخراج العديد من الأعمال المسرحية المهمة في قطاع الاحتراف، بما في ذلك "العازف" و"اللاعبان" و"صانع الحكايا" و"ناس" و"مزمار نعمان" و"صانع الحكايا 2" و"سوس" و"الراعي الشجاع" وغيرها.

أيضا من أعضاء لجنة التحكيم حمدي حمايدي ، وهو أستاذ تعليم عالي متميز في الجامعة التونسية وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنقاد المسرحيين، واختص في تدريس المسرح الفرنسي والفرنكوفوني والعربي، ونشر حمدي حمايدي عدة أبحاث وأعمال في مجلات أكاديمية عالمية وتونسية، مساهمًا بذلك في إثراء المدونة الأكاديمي المسرحية، كما شغل مناصب إدارية مهمة، حيث كان مديرا للمعهد العالي للفن المسرحي في تونس ومدير إدارة السينما بوزارة الثقافة في وعميدًا مساعدًا في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة. بالإضافة إلى ذلك، قام بإنشاء سلسلة "المسرح الحي" في دار الجنوب للنشر، وقد ألف العديد من النصوص المسرحية.

تضم اللجنة أيضا الكاتب والناقد المسرحي حاتم التليلي، وقد نال جائزة وطنية في مجال الدراسات الفنية والجماليات. كما يكتب في مجلات ومواقع عربية متنوعة. في رصيده العديد من المؤلفات المهمة، منها "عن المسرح وخرائط أخرى"،"أدونيس سورياليا"، "مسائل في اللاهوت المسرحي"، "الانقلاب الفرجوي: مذابح ديونيزوس"، والمسرح والفضاء العمومي".

المسرح الوطنى التونسى يحتفل بمرور أربعين سنة على تأسيسه ، ولذلك ينظم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى - مواسم الإبداع التي انطلقت أمس 7 نوفمبر وتستمر حتي 14 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور معز المرابط المدير العّام للمسرح الوطني، ورئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية .