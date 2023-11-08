بالصورة - أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلمه الجديد "السيستم"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صورة له من كواليس فيلمه السينمائي الجديد "السيستم"، و علق: "وحيد الحكيم في فيلم السيستم".

فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، و عدد آخر من الفنانين، و من تأليف أحمد مصطفى، و إخراج أحمد البنداري، و تدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت.

و الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

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