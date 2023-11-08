ممثل مصري يدعو زملائه بالتبرع بالدم .. لأهل فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - قرر الممثل أحمد فريد بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري التبرع من أجل دعم فلسطين، وطرح فريد ثلاث لوحات فنية "ديجتل" بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل".
وأكد أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي فلس طين ولكن بالطريقة التي استقبل بها تلك الأزمة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية موضحًا أن "هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقاءنا وإخواننا في فلسطين".
وطالب أحمد فريد الجمهور والفنانين وأصدقاءه بدعم تلك الحملة والتي تحمل شعار "متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من اجل غز ة "، مضيفًا أن ذلك حتى نتمكن من دعم اشقائنا بأكبر طريقة ممكنة.
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