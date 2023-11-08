"تنفيذ بلوزة ستان" في ورش التفصيل بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ياسر رشاد - القاهرة - انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

يواصل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة بتنظيم ورش التفصيل والخياطة، بالتعاون مع المصممة الشابة حفيظة سعد. وتأتي هذه الورش ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي يقدمها القصر بهدف تعزيز حب الفن والإبداع بين الشباب.

تحظى حفيظة سعد بشهرة كبيرة في عالم الموضة والأزياء، حيث تتمتع بموهبة فذة في تصميم الأزياء والتفصيل. وتهدف هذه الورش إلى تقديم خبراتها ومشاركة معارفها مع المشاركين، سواء كان ذلك في مجال التفصيل أو بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في دخول عالم صناعة الموضة.

المصممة الشابة حفيظة سعد

تشمل الورش العديد من الجوانب المختلفة في صناعة الأزياء، مثل تصميم القصات، واختيار الأقمشة، والتفصيل الدقيق، وغيرها من المهارات الأساسية التي يحتاجها أي مصمم أزياء ناجح. سيقوم حفيظة سعد بإلقاء محاضرات وعروض توضيحية مرافقة للورش، حيث ستشرح للمشاركين الخطوات الأساسية والأساليب المختلفة لصنع قطع فريدة من نوعها.

بالإضافة إلى استفادة المشاركين من خبرات حفيظة سعد، ستكون هذه الورش فرصة للتعرف على مصممين وخبراء آخرين في صناعة الأزياء. من المتوقع أن يتم تبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين، مما سيسهم في تعزيز الروابط المهنية وتوفير فرص العمل والتعاون في المجال.

يهدف قصر ثقافة جمال عبدالناصر بتنظيم هذه الورش إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم في مجال الأزياء والتصميم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتعلم المهارات اللازمة وتطويرها. وبالنظر إلى النجاح الذي حققته حفيظة سعد في مجالها، يمثل تعاونها مع قصر ثقافة جمال عبدالناصر فرصة ممتازة للشباب الطموح الذين يرغبون في بناء مستقبلهم في صناعة الأزياء.

باختصار، تعتبر ورش التفصيل والخياطة التي يقدمها قصر ثقافة جمال عبدالناصر بتعاون مع حفيظة سعد فرصة مثالية للشباب الراغبين في دخول عالم تصميم الأزياء. ستوفر هذه الورش المعرفة والتجارب العملية اللازمة للنجاح في هذا المجال، وتسهم في تعزيز الروابط المهنية وتوفير فرص العمل والتعاون في صناعة الموضة.

قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة حيث تم تنفيذ بلوزة ستان

جانب من ورش التفصيل والخياطة

جانب من ورش التفصيل والخياطة