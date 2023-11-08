شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وسامح الصريطى وعصام إمام وحمدى الوزير في عزاء ليلى صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم العزاء للفنان مدحت صالح في طليقته وأم أبنائه أدهم وهانيا، ليلى صديق، حيث حضر إلى العزاء المقام فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من المخرج أشرف فايق، والمنتج عصام إمام، والكابتن حازم إمام، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمود عبد الغفار، والفنان حمدى الوزير، والمنتج محمد العدل، والشيف علاء الشربيني، وذلك بعدما حضر فى بداية العزاء أشرف زكى، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.

وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على نعى الراحلة ومنهم الكاتب عبد الرحيم كمال الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".