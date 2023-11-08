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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف وفاروق جعفر ومنى عبد الغني وحنان فى عزاء الراحلة ليلى صديق والان مع تفاصيل الخبر
وحضر فى وقت سابق لتقديم واجب العزاء كل من: أشرف فايق، والمنتج عصام إمام، والكابتن حازم إمام، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمود عبد الغفار، والفنان حمدى الوزير، والمنتج محمد العدل، والشيف علاء الشربيني، أشرف زكى، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.
وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على نعى الراحلة ومنهم الكاتب عبد الرحيم كمال الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".
المنتج-محمد-العدل
جانب-من-عزاء-ليلى-صديق
فاروق-جعفر-فى-عزاء-ليلى-صديق
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