شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف وفاروق جعفر ومنى عبد الغني وحنان فى عزاء الراحلة ليلى صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من الفنانين إلى عزاء الراحلة ليلى صديق، طليقة الفنان مدحت صالح، والمقام فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومنهم: المخرج خالد يوسف، الفنان ياسر صادق، الإعلامي خالد مرسي رئيس التطوير بالتليفزيون المصري، المخرج هيثم بيطار، الكابتن فاروق جعفر، الإعلامية منى عبد الغني، المطربة حنان، من أجل تقديم واجب العزاء للفنان مدحت صالح.

وحضر فى وقت سابق لتقديم واجب العزاء كل من: أشرف فايق، والمنتج عصام إمام، والكابتن حازم إمام، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمود عبد الغفار، والفنان حمدى الوزير، والمنتج محمد العدل، والشيف علاء الشربيني، أشرف زكى، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.

وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على نعى الراحلة ومنهم الكاتب عبد الرحيم كمال الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".