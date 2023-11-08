هذا حققته أغنية "الحكاية إنسانية" لمحمد رحيم

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رحيم خلال الأيام الماضية أغنيته "الحكاية إنسانية"؛ تضامنًا مع القضية الفلسطينية إثر ما يحدث لأهلها من عنف وقصف مستمر على يد الجيش الإسرائيلي .



وقد وصل عدد مشاهدات أحدث أغانيه “الحكاية إنسانية”، 260 ألف مشاهدة،

محمد رحيم هو ملحن وموزع مصري من مواليد 9 كانون الاول 1979 ، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في البوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وكمان البوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم يبلغ 22 من عمره .. وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب ، انغام ، اصاله نصرس ، محمد حماقس ، امال ماهر ، اليسا ، حسين الجسمي ، هشام عباس ، خالد عجاج ، خالد سليم ، محمد محي، سميره سعيد ، شيرين عبد الوهاب ، ورده الجزائرية وأخرون.