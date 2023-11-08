شريهان تتضامن مع عهد التميمي : "سلام الله لك وعليك يا ابنتي"

ميرنا وليد - بيروت - تضامنت الممثلة المصرية شريهان مع الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي اعقلها الجيش الإسرائيلي، من منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.



ونشرت شريهان، ووجهت لها وللشعب الفلسطيني رسالة قالت فيها: "سلام الله لك وعليك يا ابنتي، وكل الشعب الفلسطيني العظيم الصامد الحر الكريم".

و من ناحية اخرى بعثت شريهان برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تذكره فيها بالقانون الدولي الذي تخالفه أميركا بدعم "إسرائيل" في إرتكاب جرائم حرب ضد الفلسط ينيين داعية إياه لوقف هذه المذبحة في غ زة.

​​​​​​​وخاطبت شريهان الرئيس بايدن بالقول"إن الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد غربي إبادة جماعية للشعب الفلس طيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم القانون الدولي جرائم حرب".