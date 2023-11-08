وفاة النجم العالمي تاراجا رمسيس .. وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الممثل الأميركي تاراجا رمسيس، المعروف بأدواره البارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم.
بحسب المعلومات المتداولة، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة " ديكالب" أنّها تلقّت مكالمة هاتفية حول اصطدام سيارة بشاحنة ومقطورة، ووجود أشخاص عالقين داخل السيارة هم الممثل الشهير وأطفاله سونداري، 13 عاماً، وكيساسي البالغ من العمر 10 أعوام، وفوجيبو البالغ من العمر 8 أسابيع.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أجنبيّة اصطدمت السيارة بمقطورة معطّلة على الطريق، ولم ينجُ من الحادث إلّا طفلتين نُقلتا إلى المستشفى.
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