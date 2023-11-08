بالفيديو - جينيفر لوبيز ترد بقوة على معجبة غازلت زوجها بن أفليك

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز استغراب المتابعين بردة فعلها تجاه معجبة عبرت عن حبها لزوجها بن أفليك، أثناء عودتهما من موعد غرامي.

إذ عبرت سيارة بجانبها بها امرأة تصرخ وتقول "نحن نحبك"، وذلك ليلة أمس بعد خروجها من المطعم الموجود في لوس أنجلوس، فردت جينيفر لوبيز بشكل ساخر: "ابتعدي يا (سيئة السمعة) "، ثم ضحكت صوت عالي مع أحد معجبينها.

وكانت لوبيز قد ​​​​​​​أبرمت صفقة جديدة باعت بموجبها قصرها في بيل إير في لوس أنجلوس، بسعر يقل قليلاً عن 34 مليون دولار.

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