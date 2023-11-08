رومانسية عائشة بن أحمد ومحمد كيلاني في حكاية "روحي فيك" الحلقة 4

ياسر رشاد - القاهرة - دارت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» من مسلسل 55 مشكلة حب، للنجمة عائشه بن أحمد، محمد كيلاني، حول العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد عرضها منذ قليل على شاشة ON.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية روحى فيك بمشهد فلاش باك يشرح فيه سبب ذهاب «ثابت- نور محمود مع سحر- عائشة بن أحمد» إلى العزبة.

وتوالت أحداث الحلقة برومانسية "سحر - عائشة بن أحمد" وزوجها "خالد - محمد كيلاني"، وذلك بعد أن ذهبت له والمفاجأة أنها رسمت نفس اللوحة الذي كان يرسمها منذ فترة، وقال لها "خالد_ محمد كيلاني" أن هذا دليل على أن أفكارهم وأرواحهم أصبحت واحدة.

شهدت الحلقة إبداع «خالد_ محمد كيلاني» في تقديم أغنية "يا مسافر وحدك" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بصوت وإحساس عالي، مع العزف المميز على الجيتار، وذلك أثناء تواجده مع زوجته "سحر - عائشة بن أحمد" في السيارة.

وصل «حازم- فراس سعيد إلى الشيخ حارس- ماجد جاب الله» الذي أخذ منه المال، قبل أن تصل "ندى- هلا السعيد" إلى مكان الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله" بعد وضع جهاز التتبع، دون أن يظهر ماذا ستفعل، كما ذهبت "ياسمين- سمر مرسي إلى ثابت- نور محمود الذي كان يتذكر سحر- عائشة بن أحمد"

وانتهت الحلقة على احتضان "سحر- عائشة بن أحمد"، لزوجها "خالد- محمد كيلاني" بعد أن تذكرت من خلال مشهد فلاش باك وهي تعتدي على "سليمان_ محمد عبد العظيم"، عندما كانت بالعزبة بسبب خوفها وهروبها من "أطياف_ ريم رؤوف".

تفاصيل حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.