لطيفة: "اتربينا على قضية فلسطين من واحنا صغار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

تواصل الفنانة لطيفة، دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X".

وقالت لطيفة، في مقطع الفيديو: "أنا بنت تونس، كل العالم شافت القصف وهذه المهازل والتهجير اللي بيصير في غزة، تستصعب حتى نضحك، نضحك ونندم، شوف الناس مش لاقيه تاكل.. تاكل وتحس بـ غزة، الناس قاعدة ببيوتها ويقصفوا".

وأضافت: "أنا معرفش أعبر بالكلام، بس هـ أقول رأيي في الفن، الفن لازم يكون سلاح مدني، أم كلثوم لفت العالم كله ولمت اللي بلدها محتاجاه، وعبد الحليم وغيرهم الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة".

وتابعت: "نرجع ونقول كل فنان حر في قناعته، حر في تكوينه.. الفنانين كتر خير اللي بيعملوا حفلات، وتكون رايحة في الأكل والغطاء والأدوية، وفي المساعدات بكل أشكالها.. هذه رسالة سامية كتر خيرهم".

واستكملت: "اتربينا على قضية فلسطين من واحنا صغار، أنا قناعتي كبيرة أن اللي هيحرر فلسطين هم رجالها الشرفاء ورجال الأمة الشرفاء".

وأنهت حديثها: "ربي يحمينا وربي يرجع الناس بيوتها، وربي يحمي الفلسطينين، اللي عانوا برشا، وهذا الشعب الصامد الرائع القوي المثال لكل الصمود الموجود في الإنسانية.. ربي يحمي فلسطين ويحرر فلسطين بإذن الله.

يذكر أن، لطيفة، كانت قد أعادت نشر أغنية "إلى طغاة العالم" لدعم الشعب الفلسطيني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".