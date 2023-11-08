أحمد طارق يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل شكوته لنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد طارق، تفاصيل شكوته لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بسبب تشابه اسمه مع اسم ممثل شاب يحمل نفس اسمه، تعرض للضرر بسببه نتيجة تشابه الأسماء.

وكتب أحمد طارق، عبر حسابه على "فيسبوك": "مساء الخير ده بوست توضيحي مهم جدا أرجو الشير.. ناس كتير أوي بتكلمني وبتبعتلي فاكرين إن ده أنا .. بس ده مش أنا يا جماعة.. أنا عضو نقابة أصلا من ساعة ما اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية من سنين".

وتابع: "فبالتالي أنا مش تصاريح ده حد بيشتغل بنفس اسمي بالظبط وأظن أنا كتبت بوستين عنه برضه لأني اتضريت كتير جدا جدا بسبب الموضوع ده.. وده موقف محترم من نقابة المهن التمثيلية".

وأوضح: "وما أعرفش بصراحة بقية المشاكل الموجودة إيه بالنسباله في النقابة اللي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، لكن ده مش أنا.. أنا اسمي أحمد طارق وشهرتي برضه (أحمد طارق) ".

وأضاف: "هو اسمه أحمد علي طارق .. الحمد لله عمري ما كان ليا مشاكل مع حد ولا مع جهة من سنين السنين، وبرضه كل الإحترام لكل الناس.. وجب التوضيح .. وأرجو الشير، لأن كده برضه الناس متلغبطة وفاكرين أنه أنا وده ممكن يضرني.. أرجو الشير وشكرا مقدما".

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، قال أحمد طارق: "أنا خريج معهد من 2011 وبمثل وأنا عمري 10 سنوات في مسرح المدرسة، وبمثل في المسلسلات من عام 2007 ".

وتابع: "موضوع تشابه الأسماء تسبب لي في ضرر بشغلي.. وتقدمت بشكوى في نقابة المهن التمثيلية بسبب تشابه الأسماء لمعرفة موقفي .. هل أنا من يحق له تغيير اسمه أم هو".

واستكمل: "كان رد النقابة أن الحق معي لأني أقدم منه في التمثيل.. فأنتظر موقف النقابة معه حول هذا الشأن من أجل تغيير الاسم".

وأضاف، أن أبرز أعماله الأخيرة هي مسلسلات "نسل الأغراب ولؤلؤ وسجن النسا".