نور اللبنانية ترثي والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نور اللبنانية، صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "نور"، على الصورة: "إلى من علمني البساطة والتواضع، إلى من علمني الإيمان والحب، إلى من علمني الكفاح و الصمود، إلى أول رجل في حياتي.. إلى أبي لقد كنت السند والقوة والعزيمة التي كانت تدفعني في كل مراحل حياتي، حكمتك علمتني الإتزان في كل الأمور، وحنانك علمني معنى الحب والتسامح".

وأضافت نور: "لقد رحلت عني بالجسد لكنك ستظل دائما متغلغل في روحي و قلبي و عقلي ، الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن، آخر أعمال نور اللبنانية مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.