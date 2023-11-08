غلق حساب الفنان بيومي فؤاد على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، بغلق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على "فيسبوك".

ولم يتسنى لـ "الخليج 365" التحقق حتى الآن من أن الفنان بيومي فؤاد هو من قام بغلق حسابه بعد موجة الغضب والهجوم التي تعرض لها أم أن إدارة الفيسبوك هي من قامت بغلقها.

وكان الحساب الرسمي للفنان بيومي فؤاد، فقد مليون متابع منذ بداية الهجوم الذي تعرض له، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها.

بيومي فؤاد أثار حالة من الجدل بين متابعيه عبر السوشيال ميديا بعد تصريحاته الأخيرة عقب عرض إحدى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي أشار البعض إلى أنه يوجه حديثه خلالها للفنان محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المسرحية.

جاءت تصريحات بيومي فؤاد، التي سببت حالة من الغضب تجاهه، كالتالي: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك .. إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

فيما جاء اعتذار الفنان محمد سلام عن المسرحية قبل أيام قليلة من موعد عرضها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليحل بديلا له الفنان محمد أنور.

مسرحية "زواج اصطناعي" عرضت في الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في الرياض بالسعودية.

"زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل. وشارك في بطولتها مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.