مبادرة لفنانين مغاربة: “أوقفوا الإبادة الجماعية” في غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنانون المغاربة تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشتى السبل، عبر صفحاتهم الرسمية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويرفع مجموعة من الفنانين والمشاهير المغاربة شعار «أوقفوا الإبادة الجماعية» في غزة، بعد مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة سكان غزة، وممارسة المجازر الجماعية، فضلا عن الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي يشن عشرات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، بالإضافة لاستهداف المستشفيات بشكل متعمد.

ويشارك في هذه المبادرة الجديدة، كل من حسن فولان، منى فتو، بشرى مالك، فرح الفاسي، عبد النبي البنيوي، رجاء خرماز، عبد الصمد الغرف، طه نعيم، كمال حيمو.

وقد شارك معظم نجوم الفن في المغرب متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي منشورات كلها استنكار وغضب، ورفعوا أكفهم بالدعاء لأهل فلسطين بـ «الصمود» وأن يرفع عنهم هذا الكرب العظيم والظلم الكبير.