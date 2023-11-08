طرح فيلم " بلوموندو " في السعودية في هذا اليوم

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو البرومو الرسمي للعمل، وذلك استعدادًا لطرحه في السينمات السعودية يوم 15 من شهر تشرين الثاني الحالي.



وقد ألغت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو" العرض الخاص للفيلم في مصر، بسبب الوضع الراهن وتضامنا اهالي غز ة، بينما سيتم الاحتفال به في عرض خاص بالسعودية، على أن يطرح في جميع دور العرض السينمائية يوم 15 تشرين الثاني.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم حسن الرداد الجديد "بلوموندو" طرحه في دور العرض السينمائي يوم 15 تشرين الثاني الجاري، ليدخل قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024.

تدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.