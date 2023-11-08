شاهد.. نايف الأحمري يسخر من بيان تيك توك بشأن تقييد المحتوى الوطني السعودي

قام المذيع في قناة العربية، نايف الأحمري، بسخرية من بيان “تيك توك” الذي يتعلق بتقييد المحتوى الوطني السعودي، بعد إعلان السعوديين مقاطعة التطبيق.

وعبر الأحمري عن سخريته في تغريدة على حسابه الرسمي بـ “x”، حيث قال: “من الطبيعي أن تعتزون بمجتمع السعودية وهو بالمناسبة لا يعتز بكم أبدًا”.

وأضاف الأحمري: “من السهل إصدار بيان بعنوان ادعاءات وكأن المستخدمين سُذج مثل مشرفي محتوى تيك توك في الشرق الأوسط، لكن من الصعب أن تزيلوا محتوى يسيء للمملكة العربية السعودية، بل وتزيلون وتحظرون حسابات تدافع عن وطنها ومواقفه وتاريخه المشرف مع كل القضايا التي تتعلق بجنسيات موظفي برنامجكم في الشرق الأوسط وغيرها، أو حتى تضع شعار بلدها فقط”.

واستكمل الأحمري: “بيان مضحك وركيك، وخيارات البرامج للسعوديين كثيرة، والخاسر الوحيد هو تيك توك”.