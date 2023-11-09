شكرا لقرائتكم خبر عن "روحى فيك" الحلقة 4.. الكشف عن سبب ذهاب سحر وثابت إلى العزبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب" الذى يتم عرضه على قناة ON العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك يشرح فيه سبب ذهاب ثابت (نور محمود) مع سحر (عائشة بن أحمد) إلى العزبة، وبعدها انتقل المشهد إلى سحر وزوجها خالد (محمد كيلاني) وذلك بعد أن ذهبت له وفاجاته بأنها رسمت نفس اللوحة الذي كان يرسمها منذ فترة، ليقول لها خالد أن هذا دليل على أن أفكارهم وأرواحهم أصبحت واحدة.

وغنى خالد (محمد كيلانى) خلال الحلقة أغنية "يا مسافر وحدك" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مع العزف المميز على الجيتار، وذلك أثناء تواجده مع زوجته سحر، وفى الناحية الأخرى وصل حازم (فراس سعيد) إلى الشيخ حارس (ماجد جاب الله) الذي أخذ منه المال، قبل أن تصل ندى (هلا السعيد) إلى مكان الشيخ حارسبعد وضع جهاز التتبع، دون أن يظهر ماذا ستفعل.

ذهبت ياسمين (سمر مرسي) إلى ثابت الذي كان يتذكر طليقته سحر، وانتهت الحلقة بإحتضان سحر لزوجها خالد بعدما تذكرت من خلال مشهد فلاش باك وهي تعتدي على سليمان (محمد عبد العظيم)، عندما كانت بالعزبة بسبب خوفها وهروبها من أطياف (ريم رؤوف) .

وتعرض حكاية "روحى فيك" من الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية "روحى فيك" هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب"، ومن بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وضيفا الشرف منذر ريحانة، حسام فياض، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، ومن إنتاج أحمد عبد العاطى



روحى فيك الحلقة الرابعة



عائشة بن احمد ومحمد كيلانى