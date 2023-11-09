شكرا لقرائتكم خبر عن خروج آيات مجدى من السجن وزواج وليد فواز وفدوى عابد فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 20 خروج نورا (آيات مجدى)، من السجن فى قضية الشيك، وذهابها إلى رضوى (حنان مطاوع)، ثم تسألها عن والدتها لتخبرها رضوى أنها رفضت مسامحتها، لتقوم نورا بالذهاب إليها، وتخبرها أنها لن تعترض طريقهم مرة أخرى.

كما شهدت الحلقة قيام عبد الغني (وليد فواز) بالزواج من سعاد (فدوى عابد)، بعد أن طلبت منه، ويقيم معها ووالدتها في شقتهما.



مسلسل صوت وصورة الحلقة 20

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.