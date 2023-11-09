نجمة “ذا كراون” تصف اللحظات الأخيرة من حياة ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع استعداد منصة نتفليكس العالمية لعرض الجزء الأول من الموسم الأخير من مسلسل «التاج» (ذا كراون)، المستوحى من حياة العائلة الملكية البريطانية، الأسبوع المقبل، والذي يتضمن وفاة الأميرة ديانا، كشفت النجمة إليزابيث ديبيكي، التي تجسد دور ديانا في المسلسل، أن إعادة تمثيل بعض المشاهد المتعلقة باللحظات الأخيرة من حياة الأميرة كانت «صعبة جداً».

ووصفت ديبيكي مهمة إعادة تمثيل بعض مشاهد حياة الأميرة قبل رحيلها، لاسيما مشهد مطاردة الصحافيين لها، بـ«الثقيلة»، و«غير السارة»، وأنها لا تُطاق، مشيرةً إلى أن تصوير الموسم الأخير من«ذا كراون» لم يكن سهلاً على الممثلين.

وقالت ديبيكي، في مقابلةٍ خاصة مع «نتفليكس»: «كان من الصعب إعادة الإنتاج، حيث كان هناك نوع من الضغط»، مضيفةً أنه في بعض الأحيان يكون الأمر بمثابة استجابة صعبة، لملاحقتها من قبل العديد من الممثلين، الذين يلعبون دور صحافيي «الباباراتزي»، لأنه لا يوجد مكان يمكنها الذهاب إليه، وما عليها سوى أن تكون في موقف كهذا لمدة دقيقة، قبل أن تدرك أن هذا أمر لا يطاق على الإطلاق.

وتابعت: عندما تحاول الانتقال من مكان إلى آخر، ويكون هذا السرب من حولك، تشعر بأنك محاصر للغاية، لذا هي تجربة غير سارة حقًا، مؤكدةً أنه أمر مروع حقًا أن يصرخ عليك الكثير من الناس، ويريدون شيئاً ما، وأنها عاشت الدور بكل ما يتطلبه؛ لأن هذه المشاهد جزء مهم جداً من القصة تجب روايته.

وتلعب ديبيكي دور الأميرة في الأسابيع الأخيرة من حياتها. وفي ذلك الوقت، كانت ديانا هي المرأة الأكثر تصويراً في العالم، ويُظهر المسلسل كيف أن التقاط صورة للأميرة في حياتها الخاصة كانت تساوي وزنها ذهباً، ما أدى إلى إثارة غريزة الكسب لدى المصورين، الذين طاردوها في النهاية إلى نفق باريس، حيث ماتت بحادث سيارة عام 1997.

ولم تكن ديبيكي الممثلة الوحيدة التي عانت الشعور بالثقل والصعوبة، حيث قال دومينيك ويست، الذي يلعب دور الأمير تشارلز، لشبكة نتفليكس، إنه خلال الموسم الأخير من «ذا كراون»، كان تشارلز يعيش «أسوأ فترة» في حياته بأكملها، مشيراً إلى أن هناك بعض المشاهد الثقيلة حقاً في هذا الموسم، منها المشاهد التي يظهر فيها تشارلز وهو يحاول التصالح مع وفاة ديانا، وإخبار ابنيه بالأمر، ومحاولته مساعدتهما على الحداد، وتحقيق درجات متفاوتة من النجاح في ذلك.

وبدأ ويست تصوير شخصية الأمير تشارلز في الموسم الخامس، الذي ركز على فسخ زواج الملك المستقبلي من ديانا، واستمر في تجسيد دور تشارلز بالموسم السادس.

وبينما يعرض الجزء الأول من الموسم السادس من مسلسل «التاج» واحدة من أحلك اللحظات في التاريخ الملكي، قالت ديبيكي إنها تثق بالمبدع بيتر مورغان، و«المخطط العاطفي» الذي وضعه، حيث وضع حادث السيارة جنباً إلى جنب مع «الفرح الحقيقي والسعادة والخفة والعاطفة»، ليقدم متعة حقيقية على الشاشة، في بداية الموسم.

يذكر أن «نتفليكس» أوضحت، في وقتٍ سابق، أن لحظة وفاة ديانا بحادث سيارة في باريس لن تكون موجودة، لكن المسلسل سيعرض الفترة التي سبقت الحادث، وتشمل الأيام التي سبقت الحادث، والاهتمام الصحافي الكبير الذي ولّدته ديانا، بسبب تقاربها من دودي الفايد (يجسد دوره الممثل خالد عبدالله).