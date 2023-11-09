باسم يوسف ضيف “معرض الشارقة للكتاب”.. الجمعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكن الضجة المثارة حول الإعلامي المصري باسم يوسف، مؤخراً، هي السبب في توجيه الدعوة إليه، ليكون ضيفاً ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الثانية والأربعين.

فباسم، الذي ظهر الشهر الماضي مرتين، ضيفاً على الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، معلقاً وموضحاً الأحداث التي تجري في المنطقة من وجهة نظره، يحضر إلى «معرض الشارقة للكتاب»، للمشاركة في جلسة حوارية ضمن مساحة «أدب وحوار»، مساء يوم بعد غدٍ الجمعة 10 نوفمبر، ليلقي بالضوء على تجربته الأدبية والإعلامية، وليوقع أيضاً كتابه «نادية في مغامرة ساحرة»، الذي يروي فيه قصة فتاة تحب جمع الدمى، وتدافع عن تاريخ حضارتها المصرية، رغم هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان صحافي لإدارة المعرض، يأتي حضور باسم يوسف في إطار سعي المعرض إلى تقديم برنامج واسع يشمل فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تلبي اهتمامات الجمهور، وتشجعه على الاستمتاع بالقراءة والثقافة والفن، وتربطه مع مختلف الشخصيات التي أثرت المشهد الثقافي بأساليبها، سواء كانوا مبدعين أو مفكرين أو فنانين عرباً وأجانب، وإبراز إسهاماتهم في تشكيل المشهد الإبداعي الإنساني.

ويعد باسم يوسف من أشهر الإعلاميين العرب، فقبل أن يدخل عالم الفن والإعلام كان جراح قلب في مصر، حيث تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى عالم الإعلام عام 2011، حينما أطلق أول برنامج له على منصة «يوتيوب» بعنوان: «The B + Show»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، أسهم في انتقاله إلى التلفزيون عام 2012، ليقدم برنامجاً ساخراً بعنوان «البرنامج».

اختارت مجلة تايم الأميركية الشهيرة باسم يوسف ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2013. كما ظهر في عدة برامج عالمية، مثل: «ذا ديلي شو» مع جون ستيوارت، و«ذا ليت شو» مع ستيفن كولبير. ويسعى باسم يوسف أيضاً إلى تثقيف جمهوره بأهمية التغذية والصحة، إذ أطلق قناة خاصة به على «يوتيوب» تحت اسم «Plant B TV»، حيث جمع بين خلفيته الطبية والإعلامية؛ لإنشاء محتوى هادف بطريقة مبسطة، كما شارك في عدة حملات خيرية وإنسانية، مثل: «لا تغض بصرك» لدعم المكفوفين، و«أطفالنا أمانة» لمكافحة العنف ضد الأطفال، و«لا للتحرش» لمواجهة التحرش الجنسي، كما أنه زميل مقيم في معهد هارفارد للسياسة، حيث يقوم بإلقاء محاضرات وتقديم ورش عمل.